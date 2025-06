Hoger minimumloon en verbod designerdrugs: dit verandert er allemaal per 1 juli

Het minimumloon stijgt, designerdrugs worden officieel verboden en we mogen weer naar de bingo met een biertje. De eerste helft van 2025 zit erop, en dat betekent dat op 1 juli weer de jaarlijkse wetswijzigingen ingaan. In dit artikel zetten we de meest opvallende veranderingen op een rij.

Minimumloon en uitkeringen stijgen

Het minimumloon stijgt vanaf 1 juli met 2,4 procent. Een fulltime werknemer gaat hierdoor zo'n 58 euro per maand meer gaat verdienen. Ook de minimumjeugdlonen stijgen. Een 20-jarige krijgt straks minimaal 11,52 euro per uur, waar dat nu nog 11,25 euro is. Voor een 16-jarige stijgt het minimumloon van 4,85 naar 4,97 euro per uur.

Deze maand voerden tientallen jongeren bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actie tegen het huidige minimumjeugdloon (zie bovenstaande video). Met spandoeken en een ludieke ceremonie doopten ze het ministerie om tot het ‘Ministerie van Schijtloon’.

Uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, stijgen mee. Alleenstaanden in de bijstand ontvangen straks 1369,06 euro per maand, dat was 1345,45 euro. Gehuwden of samenwonenden gaan van 961 naar 977,90 euro per maand.

Europese wetgeving

Vanaf 28 juni treedt de European Accessibility Act in werking. Deze EU-richtlijn verplicht dat alle producten en diensten in de Europese Unie toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Denk aan aanpassingen voor slechtzienden en slechthorenden.

Het gaat onder andere om e-books, pinautomaten en bankwebsites. Bedrijven moeten deze toegankelijk maken met bijvoorbeeld ondertiteling, voorleesfuncties of eenvoudig taalgebruik. De herkomst van het product of de dienst doet er niet toe: alles wat binnen de EU wordt verkocht moet aan de regels voldoen.

Bingo en alcohol

De huidige alcoholwet verbiedt horecazaken om bingo's te organiseren als daar alcohol wordt geschonken. Bingo's waarbij men prijzen worden gewonnen, vallen namelijk onder kansspelen en dit is in combinatie met alcohol verboden. Vanaf 1 juli komt daar verandering in. Kleinschalige bingo's in cafés en restaurants worden toegestaan, zolang er geen winstdoel is en de maximale prijs per ronde niet boven de 400 euro uitkomt.

Verbod designerdrugs

Designerdrugs zijn al langer verboden, maar fabrikanten wisten steeds een maas in de wet te vinden door de chemische samenstelling net iets aan te passen. Daardoor ontstonden telkens nieuwe, soortgelijke middelen die niet expliciet in de wet stonden.

Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 juli verbiedt de overheid drie veelgebruikte grondstoffen voor het maken van designerdrugs. Daarmee zijn deze schadelijke stoffen voortaan verboden, ongeacht de exacte samenstelling.