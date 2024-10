Minder rondvaartboten op grachten Amsterdam: tijdelijke stop op vergunningen

De gemeente Amsterdam verleent tijdelijk geen nieuwe vergunningen voor rondvaartboten. Dat gebeurt nadat de Raad van State vorige week had geoordeeld dat de gemeente het beleid voor de passagiersvaart moet aanpassen.

De tijdelijke vergunningenstop duurt tot 25 september 2025 en moet ervoor zorgen dat "een onomkeerbare situatie ontstaat - door het verlenen van een grote hoeveelheid exploitatievergunningen", zo meldt wethouder Alexander Scholtes (Varen) woensdag aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar riepen eigenaren van Amsterdamse rondvaartboten nog op: ze hadden meer schippers nodig:

2:02 Amsterdamse rondvaartboten hebben schippers nodig: 'We zoeken tientallen!'

"De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor het huidige beleid", zo staat er verder in de brief. "Wat precies de gevolgen en opties zijn, wil ik na een goede bestudering van deze uitspraak in kaart brengen."

Drukte op de grachten

Om de groeiende drukte op de grachten tegen te gaan, kwam de gemeente Amsterdam een paar jaar geleden met een nieuw vergunningenstelsel voor de passagiersvaart, waar onder meer rondvaart- en salonboten onder vallen. In plaats van vergunningen voor onbepaalde tijd werd een maximaal aantal tijdelijke vaarvergunningen verloot. In het nieuwe systeem, dat dit jaar is ingegaan, is plek voor 550 vergunningen.

De reders vreesden door de loting voor het voortbestaan van hun bedrijven en spanden rechtszaken aan. De Raad van State (RvS) gaf hen vorige week gelijk en stelde dat de wijziging van het systeem "onevenredig bezwarend" is voor met name kleine reders. De gemeente moet volgens de RvS beter motiveren dat het stellen van een maximumaantal vergunningen voor de passagiersvaart noodzakelijk is.

ANP