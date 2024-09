Varen er binnenkort nog zo veel rondvaartboten op Amsterdamse grachten? Stad moet beleid herzien

Amsterdamse reders van rondvaartboten krijgen gelijk in hun verzet tegen het vergunningenstelsel van de gemeente. De Raad van State heeft in 28 zaken geoordeeld dat de wijziging van het systeem "onevenredig bezwarend" is voor met name kleine reders.

De gemeente moet beter onderbouwen waarom het noodzakelijk is om een maximum aantal vergunningen voor de passagiersvaart in te stellen, aldus de raad.

Begin dit jaar riepen eigenaren van Amsterdamse rondvaartboten nog op: ze hadden meer schippers nodig:

2:02 Amsterdamse rondvaartboten hebben schippers nodig: 'We zoeken tientallen!'

Om de groeiende drukte op de grachten tegen te gaan, kwam de gemeente Amsterdam een paar jaar geleden met een nieuw vergunningenstelsel voor de passagiersvaart, waar onder meer rondvaart- en salonboten onder vallen. In plaats van vergunningen voor onbepaalde tijd wordt nu een maximaal aantal tijdelijke vaarvergunningen verloot.

In het nieuwe systeem, dat dit jaar is ingegaan, is plek voor 550 vergunningen. De reders vrezen door de loting voor het voortbestaan van hun bedrijven en spanden rechtszaken aan.

Onevenwichtige resultaten

In 2022 was de rechtbank het nog eens met de gemeente Amsterdam, en kregen de reders van rondvaartboten ongelijk. "De rechtbank is het met het college eens dat het algemeen belang van een leefbare stad zo'n dringende reden is dat het terecht is dat het aantal vergunningen wordt gemaximeerd", zo stelde de rechter toen. Ook was de overgangstermijn naar het nieuwe stelsel niet te kort, vond de rechtbank, omdat reders meerdere jaren kregen om zich in te stellen op de nieuwe situatie. De reders stapten daarop naar de Raad van State.

"Als de gemeente wil vasthouden aan een maximaal aantal vergunningen, dan zal ze opnieuw beleid moeten vaststellen waarbij de maatregelen die zij zal nemen goed zijn gemotiveerd en deze niet zullen leiden tot onevenwichtige resultaten", zo meldt de Raad van State woensdag.

