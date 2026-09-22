Miljoenen voor overvolle truckparkings: duizenden plekken tekort

Voor vrachtwagenchauffeurs die 's nachts moeite hebben om een parkeerplek te vinden, moet er de komende jaren meer ruimte komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 43 miljoen euro beschikbaar voor "meer en betere" parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Samen met provincies en de transportsector worden daarvoor plannen gemaakt.

De aanpak komt op een moment dat de provincie Overijssel het Rijk oproept om extra parkeerplaatsen langs snelwegen te regelen. Uit eigen onderzoek van de provincie blijkt dat truckparkings langs de A1 en A28 's nachts vaak overvol zijn.

Vorig jaar maakte Hart van Nederland nog bovenstaande reportage. Vrachtwagenchauffeurs reageerden toen sceptisch op de plannen om flink te investeren in nieuwe parkeerplekken.

Duizenden plekken te weinig

Het ministerie noemt het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens "een bekend probleem". Een onderzoeksbureau berekende enkele jaren geleden dat er in heel Nederland ongeveer 4000 parkeerplekken te weinig zijn voor trucks.

Zonder maatregelen wordt dat probleem naar verwachting nog groter. Het tekort kan volgens die berekening oplopen tot 7000 parkeerplaatsen in 2040.

43 miljoen euro beschikbaar

Het vorige kabinet reserveerde 43 miljoen euro om grond te kopen voor nieuwe truckparkings. Het geld kan ook worden gebruikt om bestaande parkeerplaatsen uit te breiden.

Waar de extra plekken precies moeten komen, wordt nog bekeken. "Het is belangrijk dat dit geld terechtkomt op de plekken waar de behoefte het grootst is", aldus het ministerie.