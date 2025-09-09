Meerderheid in Tweede Kamer stemt in met verbod op 'homogenezing'

Beleid
Vandaag, 16:02
Therapieën die gericht zijn op het ‘genezen’ van homoseksualiteit worden voortaan strafbaar. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een wetsvoorstel van D66 en VVD dat dit verbiedt. Tijdens een debat vorige week bleek dat enkele aanpassingen in het voorstel sommige tegenstanders hadden overtuigd.
Met name bij conservatieve partijen lag het voorstel gevoelig. Zij vreesden dat ook "pastorale gesprekken" in kerkelijke kring over bijvoorbeeld gender of seksuele gerichtheid al strafbaar zouden worden. De initiatiefnemers hebben daarom verduidelijkt dat het alleen strafbaar wordt om "stelselmatig" of "op indringende wijze" te proberen iemands seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen.
Het COC bood eerder dit jaar een petitie aan om de zogenaamde conversietherapie te verbieden:
ANP
