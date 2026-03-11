Tweede Kamer steunt kabinetsvoorstel marineschip Evertsen richting Middellandse Zee

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om het marineschip Zr. Ms. Evertsen naar het oosten van de Middellandse Zee te sturen voor een defensieve missie om Cyprus en NAVO-bondgenoten te beschermen. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Naast de coalitiepartijen D66, VVD en CDA is er veel steun bij de oppositie. GroenLinks-PvdA staat "in principe positief" tegenover het besluit, zei Kati Piri. Voor haar is het wel van belang dat het kabinet politiek noch militair steun gaat geven in de oorlog tegen Iran. Ook JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, Groep Markuszower en BBB scharen zich achter het kabinetsbesluit.

Een aantal partijen wikt nog. De SP wil zeker zijn dat de Britse basis op Cyprus niet wordt gebruikt door de Amerikanen voor de oorlog in Iran. Anders kunnen we alsnog onderdeel worden van de oorlog, vreest Sarah Dobbe. Stephan van Baarle (DENK) zei "waarschijnlijk" niet te kunnen instemmen met de missie.