De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de problemen met het overvolle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Daarbij gaat het vaak over grote bedrijven die geen nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen. Maar ook kleine ondernemers ondervinden de gevolgen. Meubelmaker Chris Tulmans uit het Limburgse Maasbree kan daardoor zijn werk niet afmaken, of dreigt afgesloten te worden.

Chris Tulmans heeft 50 kilowatt aan stroom nodig, maar mag van netbeheerder Enexis slechts 19 kilowatt gebruiken. In zijn meubelfabriek staan verschillende machines die veel stroom vragen. Zo heeft zijn poedercoatoven alleen al 44 kilowatt nodig.

"Als mijn zonnepanelen te weinig leveren in de herfst en winter, kan ik die oven niet aanzetten. Een paar wolken voor de zon en ik kan metalen onderstellen dus niet meer voorzien van een beschermende laag en een tafel niet afmaken", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Chris kan daarom niet anders dan af en toe toch meer stroom te gebruiken dan afgesproken. Maar hiermee riskeert hij afsluiting van het net. Een energieopslagbatterij zou uitkomst kunnen bieden, maar dat kost al snel een ton.

'Bedrijven moeten zich aan afspraken houden'

MKB-Nederland erkent de problemen. Volgens woordvoerder Margeet van Beem staan inmiddels 15.500 bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting of een zwaardere aansluiting. Daardoor kunnen ondernemers niet starten, uitbreiden of verduurzamen.

Enexis laat weten dat bedrijven zich aan hun afgesproken stroomvermogen moeten houden om overbelasting en storingen te voorkomen. Wie structureel meer stroom gebruikt dan afgesproken, kan na waarschuwingen te maken krijgen met juridische stappen. Voor Chris betekent dat voorlopig balanceren tussen twee kwaden: klanten teleurstellen of het risico lopen afgesloten te worden van stroom.