1,4 miljoen Nederlanders zagen hun buurt verslechteren: deze gemeenten scoren slecht

1,4 miljoen Nederlanders zagen hun buurt verslechteren: deze gemeenten scoren slecht

Beleid

Vandaag, 07:54

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders hebben hun buurt de afgelopen twee jaar achteruit zien gaan, blijkt volgens het AD uit nieuw onderzoek. Vooral op het gebied van overlast en onveiligheid gaat het slechter dan twee jaar geleden. Dit zijn vijf steden die niet goed uit de zogeheten 'leefbarometer' komen.

Het tweejaarlijkse onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gebaseerd op tientallen aspecten. Van luchtkwaliteit tot leegstand en van sociale cohesie tot geweldsmisdrijven. Ook voorzieningen spelen een aandeel in de totaalscore. Die score is de afgelopen twee jaar in Doetinchem het hardst gedaald. Dat komt vooral doordat de onveiligheid is toegenomen.

Al jaren worden buslijnen gekort of geschrapt rondom dorpen in de provincie. In de onderstaande video uit 2021 maakten inwoners van het Friese De Westereen zich al grote zorgen:

Leefbaarheid dorpen in geding vanwege verdwijnen buslijnen
1:52

Leefbaarheid dorpen in geding vanwege verdwijnen buslijnen

Onveiligheid

Toch komt de Gelderse plaats nog steeds uit de barometer met een ruime voldoende op zak. De gemeenten die het slechtst scoren zijn Vlaardingen, Kerkrade, Sittard-Geleen, Nissewaard en Roosendaal. Ook al halen zij nog wel een voldoende, ze hebben veel wijken met een onvoldoende. Vooral Roosendaal, in Noord-Brabant, springt eruit.

Vergeleken met twee jaar geleden zijn de voorzieningen daar achteruitgegaan, net als de overlast en onveiligheid. De woningvoorraad is daarnaast afgenomen. Ook op wijk- en gebiedsniveau scoren de Kalsdonk en de Herreweg slecht, met name door de toegenomen onveiligheid.

Hoe komt jouw stad, dorp of wijk eruit? Bekijk het hier.

ANP

