Klimaatminister Hermans na klimaatakkoord: 'Genoeg aanknopingspunten'

Na dagenlange onderhandelingen is in het Braziliaanse Belém een klimaatakkoord bereikt, maar over het afbouwen van fossiele brandstoffen, een van de heetste hangijzers, is niets concreets afgesproken. Toch blijft klimaatminister Sophie Hermans (VVD) voorzichtig positief.

Het akkoord dat zaterdag is gesloten had wat Hermans betreft concretere afspraken mogen bevatten over het terugdringen van de uitstoot. "Maar we zien genoeg aanknopingspunten om mee verder te gaan," aldus de VVD-minister in een eerste reactie op de deal.

In haar reactie zegt ze dat "de oproep van Nederland en Europa was om nu te focussen op de uitvoering van de plannen en de afspraken die er liggen."

Wat Hermans betreft blijft internationale samenwerking "cruciaal, onder meer voor een gelijk speelveld. Ieder land moet zijn steentje bijdragen." Hermans was een van de kartrekkers van de roep om een stop op het gebruik van fossiele brandstoffen, samen met onder meer Colombia, België, Australië, Chili, Mexico, Jamaica en Denemarken.

'Te slap'

Niet iedereen deelt het optimisme van Hermans. Milieudefensie noemt het akkoord "veel te slap" en spreekt van "loze beloftes". Volgens de organisatie is het schandalig dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn gemaakt over de afbouw van olie, gas en steenkool.

Milieudefensie zegt dat het juist nodig is om het gebruik van zulke brandstoffen af te bouwen om de aarde leefbaar te houden. "Het is onthutsend dat dat tien jaar na het klimaatakkoord van Parijs nog steeds niet lukt en dat de belangen van grote vervuilers voor die van mensen en onze planeet gaan", stelt de beweging.

Toch ziet Milieudefensie ook een paar lichtpunten. "De noodzaak van een eerlijke energietransitie wordt benadrukt, zodat die rechtvaardig is voor iedereen en internationaal gecoördineerd kan gaan worden. Hier is keihard voor geknokt."

Klimaatakkoord

Om de klimaatdoelen dichterbij te brengen, komt er een vrijwillig programma om de uitvoering van verduurzamingsplannen te versnellen. Ook willen landen in 2026 een bijeenkomst houden die specifiek over de afbouw van kolen, olie en gas moet gaan.

In de goedgekeurde tekst staat verder onder meer een oproep om te "streven" naar een verdriedubbeling van het budget voor klimaatadaptatie tegen 2035. Met adaptatie worden aanpassingen aan de gevolgen van het veranderende klimaat bedoeld, zoals maatregelen die tegen overstromingen beschermen.