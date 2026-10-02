Groen licht voor enorme pillenfabriek in Katwijk ondanks zorgen inwoners

De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly kan voor 3 miljard dollar een enorme medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde donderdagavond met 28 tegen 4 stemmen in met de vergunningaanvraag. In de fabriek langs het Valkenburgse Meer moeten diabetes- en afslankpillen worden geproduceerd en komen zo'n vijfhonderd mensen te werken.

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Inwoners hadden nog gevraagd om een referendum over het wel of niet verlenen van de bouwvergunning. De gemeenteraad wees dat verzoek af, omdat de gemeente deze week een besluit over de vergunning moet nemen.

Zorgen over water, energie en veiligheid

Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van de grote pillenfabriek. Ze wijzen onder meer op het hoge water- en energieverbruik, de veiligheid en de gevolgen voor het uitzicht en de recreatie rond het Valkenburgse Meer. Een groot deel van de gemeenteraad vindt de economische voordelen zwaarder wegen.

Het complex wordt ongeveer 20 hectare groot en mag maximaal 40 meter hoog worden. Het komt op een plek waar eerder oude tuinbouwkassen stonden. Omdat er de komende jaren geen ruimte is op het volle stroomnet, gaat de fabriek voorlopig gasturbines gebruiken om elektriciteit op te wekken.

Nog meer vergunningen nodig

Eli Lilly maakte elf maanden geleden bekend voor Katwijk te hebben gekozen. Volgens topman David Ricks speelden onder meer de nabijheid van verschillende vliegvelden en het Leiden Bio Science Park daarbij een rol. Het Rijk en de provincie beloofden eerder 72 miljoen euro te investeren in de bereikbaarheid van het gebied als de fabriek er komt.

Met het besluit van de gemeenteraad kan de bouw doorgaan. Voor het daadwerkelijk produceren van medicijnen en het lozen van afvalwater heeft Eli Lilly nog wel vergunningen nodig.