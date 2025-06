Kamermeerderheid wil volledig smartphonevrije scholen: thuis of in de kluis

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor mobielvrije scholen, ook in de pauzes. "Ik hoor ook van veel leerlingen dat zij dit ook willen. Dat er echt behoefte is aan gewoon gezellig met elkaar te kletsen en elkaar te leren kennen", zegt D66-Kamerlid Hanneke van der Werf.

Sinds begin vorig jaar is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen en vanaf het nieuwe schooljaar ook niet meer op basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Toch duikt het mobieltje bij ongeveer de helft van de scholen nog op tijdens de pauze, op het schoolplein of in de tussenuren.

Thuis of in de kluis

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf presenteert vandaag een initiatiefnota met het 'thuis of in de kluis'-principe, meldt RTL Nieuws. "Op scholen waar telefoons in de pauze nog zijn toegestaan, begint de les vaak met het sussen van de Snapchat-ruzie uit de pauze. En is het nog steeds heel ongezellig op het schoolplein, wanneer de pauze wordt gebruikt om te scrollen", zegt Van der Werf.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het principe waarin de telefoon thuis blijft of de hele dag in de kluis gaat. "Leraren vragen hier ook om. We zien dat leraren nog heel vaak politieagentje moeten spelen aan het begin van de les."

Geen wet, maar richtlijn

Net zoals bij het verbod op telefoons in de klas, wordt het principe wederom een richtlijn en geen wet. "We zien dat die duidelijkheid heel goed werkt. Leraren en leerlingen weten waar ze aan toe zijn", licht Van der Werf toe.

Coalitiepartij VVD is tegen. "In de klas moeten leerlingen zich kunnen concentreren en is het goed dat er geen telefoon is, tenzij de docent vindt dat de telefoon nodig is tijdens de les. Maar het verbieden van telefoons in pauzes of bij tussenuren gaat een stap te ver", zegt Kamerlid Arend Kisteman.

Slaapproblemen

De zorgen om het smartphonegebruik blijven groeien. Volgens de laatste cijfers zitten jongeren van 15 tot 21 jaar gemiddeld bijna zes uur per dag op hun mobieltjes. De gevolgen hiervan zijn ernstig. Een op de drie jongeren heeft last van slaapproblemen. Nachtelijk telefoongebruik leidt tot verstoorde slaapritmes, concentratieverlies en verminderde leerprestaties.

Ondanks dat ontwikkelingspsycholoog Loes Pouwels voor het 'thuis of in de kluis'-principe is, twijfelt ze of dit de oplossing is. "Door het mobieltjes tijdens schooltijd te verbieden, groeit de kans dat jongeren na school meer op hun telefoon gaan zitten."

