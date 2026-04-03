Kamer wil zware straf voor delen beelden van slachtoffers na ongeluk

Niet helpen bij een ongeluk, maar eerst je telefoon pakken om te filmen. Beelden gaan vaak razendsnel rond via sociale media en chatapps. Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, wordt het openbaar maken en verspreiden van deze beelden strafbaar.

Onlangs werden nog beelden verspreid van een zelfdoding van twee jonge scholieren in Capelle aan den IJssel. Dat soort situaties laat volgens politieke partijen zien dat de grens is bereikt. GroenLinks-PvdA en CDA dienen vrijdag een aangepast wetsvoorstel in, waarin staat dat het delen van beelden van hulpbehoevende slachtoffers strafbaar wordt.

Wat de straf wordt van het filmen en verspreiden van deze beelden, zie je in bovenstaande video.