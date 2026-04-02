Groot verdriet om overleden leerlingen, woede om beelden van lichamen

Twee leerlingen van het Emmauscollege zijn begin deze week overleden nadat zij zichzelf van het leven beroofden bij dezelfde flat in Capelle aan den IJssel. Het nieuws slaat in als een bom bij de school en in de omgeving. Donderdag sprak de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Onderwijs) met de schoolleiding om steun te betuigen en hulp aan te bieden.

"We zijn diep geraakt door de verdrietige gebeurtenissen die twee leerlingen van het Emmauscollege betreffen", laat Kasmi weten. "Onze gedachten gaan uit naar de ouders, medeleerlingen, docenten en iedereen die hierdoor wordt geraakt." De impact op de school en de omgeving is groot.

Beelden gedeeld

Ondertussen zorgt het verspreiden van beelden van de overleden leerlingen voor veel verontwaardiging. Het gaat om filmpjes waarop de lichamen van de slachtoffers te zien zijn, die na het incident zijn gemaakt en online zijn gedeeld.

Volgens De Telegraaf neigt een meerderheid in de Tweede Kamer naar steun voor een verbod op het openbaar maken en verspreiden van dit soort beelden. Wie dat toch doet, kan straks maximaal één jaar cel krijgen of een boete tot 9000 euro. "Afschuwelijk", zegt CDA-Kamerlid Jeltje Straatman tegen de krant. Ook PN-Kamerlid Songül Mutluer spreekt van "sensatiezucht voor een paar clicks" en wijst op de impact voor nabestaanden.

Onderzoek nog bezig

Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel meldt dat de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. "Woorden schieten tekort bij dit drama." Volgens de gemeente is er intensief contact met de betrokken buurten en hulpdiensten. Mensen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen die krijgen.

De twee leerlingen kwamen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Of er een herdenking wordt georganiseerd, is nog niet bekend.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).