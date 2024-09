Kabinet wil scholen in dunbevolkte gebieden redden

Het kabinet wil dat er een 'dunbevolktheidstoeslag' komt voor het onderwijs in gebieden waar weinig leerlingen wonen. Daarmee moet in zo'n regio de laatste school van zijn soort worden gered als die anders dreigt te verdwijnen. De regeling moet in de plaats komen voor de kleinescholentoeslag.

Dit is een toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen, zodat ze toch genoeg personeel kunnen inhuren. Die middelen moeten nu 'herschikt' worden, vindt het kabinet, zodat ze vooral gebruikt kunnen worden voor kleine scholen in dunbevolkte gebieden.

De Heilige Gerardusschool in Ter Apel moest onlangs de deuren sluiten vanwege een te grote uitstroom van leerlingen.

2:24 Ouders ziedend over sluiting school: 'We gaan tot het uiterste'

Het gaat hier om het basis- en middelbaar onderwijs.

