'Groot natuurplan van tafel: kabinet trekt stekker uit stikstofaanpak provincies'

Het nieuwe kabinet zet een streep door het huidige beleid voor natuurherstel en de stikstofaanpak. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is stopgezet, zo melden bronnen aan de NOS. Wat er voor in de plaats komt, is nog onduidelijk.

Het NPLG was bedoeld om provincies zelf plannen te laten maken om milieudoelen te behalen en vergunningen voor onder andere woningbouw weer mogelijk te maken. De provincies hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan deze plannen. Vorige week gaven zij in een brief aan de Tweede Kamer nog aan dat ze het belangrijk vinden dat het NPLG in een of andere vorm doorgaat.

Kritiek en financiering

De partij van de nieuwe minister van Landbouw, Femke Wiersma (BBB), stond altijd al kritisch tegenover het natuur- en stikstofbeleid. Het kabinet heeft eerder al het budget van ruim 20 miljard euro voor het NPLG geschrapt en vervangen door een veel kleinere pot van 5 miljard euro specifiek voor de landbouw.

Daarnaast komt er jaarlijks 500 miljoen euro beschikbaar voor boeren die natuurmaatregelen nemen. Provincies hadden juist om meer geld gevraagd om hun plannen te kunnen realiseren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vervolg en debat

De toekomst van de stikstofaanpak en milieudoelen is nu onzeker. Minister Wiersma heeft aangegeven te willen onderzoeken of er uitzonderingen op Europese afspraken mogelijk zijn. Binnen twee weken verwacht men dat het kabinet met nieuwe plannen komt, waarschijnlijk tijdens Prinsjesdag.

Er zijn zorgen dat de nieuwe aanpak vertraging met zich mee zal brengen. Woensdag zal het besproken worden tijdens het Kamerdebat over stikstof, waar de provincies aandringen op snelle duidelijkheid en voldoende financiële middelen voor hun plannen.