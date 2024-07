RIVM: we leven langer als stikstofplannen worden uitgevoerd

Mensen blijven langer in leven wanneer het lukt om de lucht buiten schoner te maken. Maar dan moeten "ook de overheidsplannen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag worden uitgevoerd", stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut deed onderzoek naar het Schone Lucht Akkoord van 2020. De Rijksoverheid maakte toen afspraken met provincies en gemeenten om de luchtvervuiling terug te dringen. De uitstoot in 2030 zou moeten halveren vergeleken met 2016. Mensen zouden dan gemiddeld een maand langer leven.

Volgens het RIVM is het "haalbaar" om de uitstoot te halveren met de plannen die er liggen. Maar dan zijn ook maatregelen tegen stikstof nodig, en dan moeten "al deze plannen volledig worden uitgevoerd". In dat geval zouden mensen in 2030 ongeveer drie maanden langer kunnen leven dan in 2016, schatten de onderzoekers.

ANP