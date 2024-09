Huurtoeslag toch niet omhoog, verhoging wordt jaar lang uitgesteld

De voorgenomen verhoging van de huurtoeslag wordt met een jaar uitgesteld. In de financiële bijlage van het coalitieakkoord was daar voor volgend jaar al 500 miljoen euro voor uitgetrokken, maar de maatregel gaat nu pas in per 2026. Voor mensen die de huur niet kunnen betalen, zoals Chanelle (zie video), is dit slecht nieuws.

Het kabinet begint al wel voorzichtig met de voorgenomen vereenvoudiging van de huurtoeslag. Dat levert huurders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt al wel extra geld op in de portemonnee. Ook krijgen meer huishoudens recht op huurtoeslag, doordat de inkomensgrens opschuift.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het kindgebonden budget gaat volgend jaar wel omhoog. Maar doordat de tijdelijke verhoging die het vorige kabinet als koopkrachtmaatregel doorvoerde volgend jaar afloopt, merken niet alle ouders daar evenveel van. Met name alleenstaande ouders met een laag inkomen gaan er nauwelijks op vooruit, zij profiteerden namelijk het meest van de tijdelijke verhoging.

ANP