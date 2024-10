Honderden basisschoolleerlingen komen in actie in Amsterdam: 'Wij willen spelen!'

Lekker buitenspelen, dat hoort erbij als kind. Maar liever niet vlakbij een drukke straat of op een plein waar kinderen zich onveilig voelen. De leerlingen van de Fiep Westendorpschool in Amsterdam grijpen de Kinderboekenweek aan voor inspiratie. Net als Pluk in "Pluk van de Petteflet" komen zij op voor een veilige plek om te spelen.

De kinderen van de basisschool in Amsterdam vinden dat de school nu vrijwel onzichtbaar is vanaf de openbare weg. Auto's rijden daarom veel te hard rondom de school. "Er leren en spelen hier bijna vierhonderd kinderen elke dag, maar dat is aan de buurt niet te zien", klagen de kinderen van de leerlingenraad van de school.

Met spandoeken maken de kinderen de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst duidelijk dat ze de auto's zat zijn. En volgens hen doet de gemeente te weinig om de buurt kindvriendelijk te maken.

Buitenspelen De kinderen willen ook veilig kunnen buitenspelen rondom hun school. En dat dat hard nodig is, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Bijna 416.000 kinderen in ons land spelen namelijk bijna nooit buiten in hun vrije tijd. Twee jaar geleden waren dat er nog 260.000. Jantje Beton, dat zich inzet om kinderen zo veel mogelijk buiten te laten spelen, sloeg eerder dit jaar alarm over deze forse stijging.

