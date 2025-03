Halsema vond avondklok 'onverantwoord', maar voerde hem toch uit

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vond de avondklok tijdens de coronaperiode "onverantwoord" en twijfelde of ze de maatregel moest handhaven. Dat zei ze tegen stadszender AT5. "Ik vond dat een disproportionele maatregel, die met name jongeren en alleenstaanden raakte." Toch hield ze zich eraan, ondanks dat ze haar bezwaren "luid en duidelijk" binnenskamers liet horen.

Halsema zegt dat ze "enorm" heeft getwijfeld. "Komen we in opstand? Voeren we het niet uit?" Uiteindelijk zag ze in dat het "nogal wat is" om "als lokaal bestuurder het nationaal gezag terzijde te schuiven". Volgens haar zou dat ook een verkeerd signaal hebben gegeven. "Je wil tegelijkertijd dat mensen de wet volgen, dan moet je zelf ook de wet volgen."

Vijf jaar geleden werd de eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld. Verplegers Jolanda en Mohamed blikken in de video bovenaan terug op die tijd.

Daarnaast stond de legitimiteit van de coronamaatregelen volgens Halsema destijds al onder grote druk, waardoor het kabinet het "echt moeilijk" had. Ze vond het daarom niet verantwoord om vanuit het lokale bestuur nog meer verdeeldheid te zaaien, aldus de burgemeester.

