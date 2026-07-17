Zendmast van Evert moet weg, maar volgens hem is die onmisbaar bij nood

De mast van Evert Bos moet weg. Volgens de gemeente Stadskanaal staat de zendmast zonder de benodigde toestemming. De Groningse zendamateur is het daar niet mee eens. Na controles, een hoorzitting en onrust in de buurt is een conflict ontstaan over de metershoge antenne in zijn tuin.

Volgens Evert is de mast meer dan een hobby. Hij zegt dat hij in noodsituaties, als internet en telefonie uitvallen, nog altijd kan communiceren. Ook wijst hij op het recht op vrije nieuwsgaring. Toch ziet de gemeente de mast liever verdwijnen. Het gevaarte steekt meters de lucht in, maar als we Evert mogen geloven: "Je ziet het niet. Ook buren amper. Waar hebben we het over? De gemeente doet moeilijk."

Evert vermoedt dat één buurtbewoner een klacht heeft ingediend, al weet hij niet wie dat is. Inmiddels heeft hij alsnog een vergunning aangevraagd. Krijgt hij geen toestemming en moet de mast weg, dan is hij bereid de zaak aan de rechter voor te leggen. "Maar dat duurt nog wel even. Als het moet doen we het. En zo lang mag mijn mast blijven staan."

In bovenstaande video zie je wat de zendmast allemaal teweegbrengt.