Na maanden van discussie krijgt het negen meter hoge standbeeld van Vladimir Lenin toch een plekje in het Groningse Oostwold. De gemeente Oldambt heeft besloten dat het omstreden beeld bij Centrum De Graanrepubliek mag komen te staan. Wel gelden er een paar voorwaarden: het beeld mag er maximaal vijf jaar blijven en moet minder goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De discussie over het metershoge Leninbeeld begon afgelopen zomer. Hart van Nederland sprak toen met voor- en tegenstanders van de plannen, zoals te zien is in bovenstaande video.

"We zijn ontzettend blij", reageert Henriëtte Davelaar van het erfgoedcentrum en de Geneverstokerij De Graanrepubliek. Het beeld werd eerder gebruikt als decorstuk bij de muziektheatervoorstelling De Graanrepubliek. Davelaar wil het nu gebruiken om bezoekers meer te vertellen over het communistische verleden van de regio.

Tegenstanders vinden beeld ongepast

De plannen zorgden eerder voor flink wat discussie. Lenin was een belangrijke figuur in het communisme, maar onder zijn bewind werden ook politieke tegenstanders onderdrukt en gedood. Tegenstanders vonden het daarom ongepast om het metershoge beeld jarenlang in Oostwold neer te zetten.

Wie was Lenin? Vladimir Lenin was de schuilnaam van Vladimir Oeljanov. Hij was een Russische revolutionair en leider van de bolsjewieken, die in 1917 de macht grepen. Hij werd later de eerste leider van de Sovjet-Unie en speelde een belangrijke rol bij de opkomst van het communisme. Zijn bewind kende ook een bloedige keerzijde. Politieke tegenstanders werden vervolgd, gevangengezet en geëxecuteerd. Daarnaast werd Rusland onder zijn leiding getroffen door een burgeroorlog en een grote hongersnood, waarbij miljoenen mensen omkwamen. Lenin overleed in 1924 op 53-jarige leeftijd. Zijn gebalsemde lichaam ligt nog altijd in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou.

De gemeente wees de plannen aanvankelijk af, maar komt daar nu op terug. Volgens Davelaar is het niet de bedoeling om Lenin te verheerlijken. Bij het beeld komt uitleg over de historische achtergrond en er wordt nog met de buurt gesproken.

Wanneer het beeld daadwerkelijk wordt geplaatst, is nog niet bekend. Davelaar gaat daarover in gesprek met de eigenaar van het standbeeld.