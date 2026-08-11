Metershoge Lenin zorgt voor discussie in Oldambt: blijven of weg?

Het komt niet vaak voor dat er een stevige discussie plaatsvindt rond een 9 meter hoog standbeeld van Vladimir Lenin, de voormalig leider van de USSR en daarnaast de man die boerenopstanden bloederig neersloeg. Maar het is toch echt zo, en wel in de gemeente Oldambt.

Daar staat zo'n beeld namelijk nu bij de entree van theatervoorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne, maar daarna wil inwoonster van Oostwold Henriëtte Davelaar het bij haar cultureel centrum plaatsen. En wel 10 tot 15 jaar lang. Maar dat schiet anderen in het verkeerde keelgat, zoals de lokale afdeling van het CDA.

Wie was Lenin? Over Vladimir Lenin zijn hele boeken volgeschreven, maar wie was hij in het kort? Allereerst: Lenin was een schuilnaam. Zijn echte naam was Vladimir Oeljanov. Hij was een Russische revolutionair en leider van de bolsjewieken. Na hun machtsovername werd hij regeringsleider van Sovjet-Rusland en later ook van de in 1922 opgerichte Sovjet-Unie. Lenin speelde een belangrijke rol tijdens de Russische Revolutie. In 1917 grepen de bolsjewieken onder zijn leiding de macht en zetten zij de voorlopige regering af, die het land bestuurde nadat tsaar Nicolaas II eerder dat jaar was afgetreden. Onder Lenin traden de bolsjewieken hard en bloedig op tegen tegenstanders en opstanden. Tijdens de zogenoemde Rode Terreur werden politieke tegenstanders en andere vermeende vijanden van het nieuwe regime gevangengezet en geëxecuteerd. Ook ontstonden onder zijn bewind gevangen- en dwangarbeidskampen. De bolsjewistische partij ging later verder als de Communistische Partij. Tijdens zijn bewind werd Rusland bovendien getroffen door een bloedige burgeroorlog en een verwoestende hongersnood. Die hongersnood had meerdere oorzaken, waaronder droogte, de gevolgen van de burgeroorlog en het economische beleid van de bolsjewieken. Miljoenen mensen kwamen in deze periode door onder meer geweld, ziekte en honger om het leven. Lenin stierf op 21 januari 1924 op 53-jarige leeftijd, nadat hij meerdere beroertes had gehad. Zijn gebalsemde lichaam ligt nog altijd opgebaard in het mausoleum op het Rode Plein in Moskou.

Is duiding nodig?

"We begrijpen helemaal dat het beeld bij de voorstelling staat", begint Simeon Naaijer namens het CDA. "Maar daarna voor zo'n lange tijd, dat vinden wij niet passend. Het was een massamoordenaar en had niks met de gemeente. Er zijn veel betere verhalen te vertellen van andere communistische figuren hier in Oldambt, zoals dat van Engel Modderman." Laatstgenoemde is een communistisch politicus in de gemeente, geboren in Winschoten.

Maar dat ziet Henriëtte Davelaar dus anders. Ze wil het beeld graag in bruikleen overnemen om het langere tijd in haar informatiecentrum neer te zetten. Daar wil ze alles gaan vertellen over het communistische verleden van de gemeente. "Nu staat er geen uitleg bij, maar dat komt er hier wel bij te staan. Ik snap dat het aanstootgevend is, maar daarom is er dus duiding nodig."

En dat het beeld niet in de gemeente zou passen, noemt ze onzin. "Voor veel mensen was Lenin destijds een belangrijk persoon. Sommigen hadden zelfs een portretje van hem aan de muur hangen." Ze wil dan ook graag de discussie aangaan. "Heb het erover, kijk niet weg."