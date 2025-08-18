GL-PvdA in verkiezingsplannen: migratiesaldo omlaag en meer sociale huurwoningen

Frans Timmermans heeft het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA maandag bekendgemaakt. De punten die opvallen, gaan vooral over het migratiesaldo dat de partij omlaag wil brengen en dat er meer betaalbare woningen voor starters en de middenklasse moeten komen.

Het punt over het migratiesaldo, het verschil tussen het aantal mensen dat Nederland binnenkomt en het aantal mensen dat vertrekt, valt het meeste op. GroenLinks-PvdA wil een migratiesaldo van 40.000 tot 60.000 per jaar. Vorig jaar was dit saldo ruim 100.000.

De afgelopen jaren komt bevolkingsgroei in Nederland vooral door migratie. Daarbij gaat het om alle soorten migratie, zoals arbeids-, asiel- en studiemigratie. Het AD schrijft dat het voor het eerst is dat zo'n punt terugkomt in het programma van GroenLinks-PvdA.

Volgens Timmermans moet Nederland meer solidair zijn met arbeidsmigranten en zouden er juist minder per jaar moeten binnen komen zodat de beloning voor hun werk omhoog gaat. Ze zouden dan ook eerlijker behandeld worden.

'Nieuwe Stijl'

Twee derde van de Nederlanders moet daarnaast in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, vindt GroenLinks-PvdA. In het conceptverkiezingsprogramma schrijft de partij dat de inkomensgrenzen omhoog moeten om dat te regelen. "Zo krijgen starters en de middenklasse toegang tot betaalbare woningen."

De partij heeft het over 'Woningbouwcorporaties Nieuwe Stijl' die een grote rol moeten krijgen bij nieuwbouwprojecten. GroenLinks-PvdA wil al langer de winstbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Jaarlijks moeten de corporaties daarnaast volgens de partij tienduizenden woningen extra bouwen.

Premier

Op de vraag of hij premier wil worden, zei Timmermans volmondig ja. De lijsttrekker van de linkse fusiepartij zei nog niet met welke partijen hij zou willen samenwerken.

ANP