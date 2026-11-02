OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Aantal gemeenten onder toezicht om asielopvang stijgt naar 74

Aantal gemeenten onder toezicht om asielopvang stijgt naar 74

Beleid

Vandaag, 14:04

Link gekopieerd

Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, blijft stijgen. Asielminister Bart van den Brink heeft maandag elf nieuwe gemeenten aan de lijst toegevoegd. Daarmee staan inmiddels 74 gemeenten onder toezicht van het kabinet. Eerder waren dat er nog 63.

De elf gemeenten die erbij komen, liggen verspreid over vijf provincies. Het gaat om Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in Friesland, Elburg, Neder-Betuwe en West Betuwe in Gelderland, Castricum in Noord-Holland, Bergeijk en Best in Noord-Brabant en Gennep, Mook en Middelaar en Roerdalen in Limburg.

Eerder werden onder meer Westland, Oldebroek, Houten, Vlaardingen, Heerenveen, Culemborg, Diemen en Staphorst al onder toezicht geplaatst.

Overheid kan ingrijpen

Volgens de spreidingswet moeten gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Als een gemeente ook na 'actief toezicht' niet voldoende opvangplekken regelt, kan de overheid zelf ingrijpen en opvang organiseren. De kosten daarvan komen dan voor rekening van de gemeente.

Tot nu toe heeft de overheid nog geen gebruikgemaakt van die mogelijkheid.

Volgens een woordvoerder van minister Van den Brink zijn inmiddels honderd gesprekken op ambtelijk niveau gevoerd met gemeenten. Daarnaast vonden bijna vijftig bestuurlijke gesprekken plaats.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Migrantenboot met 38 opvarenden voor kust Zeeland had geen motor meer
Ongeluk
Migrantenboot met 38 opvarenden voor kust Zeeland had geen motor meer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.