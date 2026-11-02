Aantal gemeenten onder toezicht om asielopvang stijgt naar 74

Het aantal gemeenten dat onder toezicht staat omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, blijft stijgen. Asielminister Bart van den Brink heeft maandag elf nieuwe gemeenten aan de lijst toegevoegd. Daarmee staan inmiddels 74 gemeenten onder toezicht van het kabinet. Eerder waren dat er nog 63.

De elf gemeenten die erbij komen, liggen verspreid over vijf provincies. Het gaat om Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in Friesland, Elburg, Neder-Betuwe en West Betuwe in Gelderland, Castricum in Noord-Holland, Bergeijk en Best in Noord-Brabant en Gennep, Mook en Middelaar en Roerdalen in Limburg.

Eerder werden onder meer Westland, Oldebroek, Houten, Vlaardingen, Heerenveen, Culemborg, Diemen en Staphorst al onder toezicht geplaatst.

Overheid kan ingrijpen

Volgens de spreidingswet moeten gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Als een gemeente ook na 'actief toezicht' niet voldoende opvangplekken regelt, kan de overheid zelf ingrijpen en opvang organiseren. De kosten daarvan komen dan voor rekening van de gemeente.

Tot nu toe heeft de overheid nog geen gebruikgemaakt van die mogelijkheid.

Volgens een woordvoerder van minister Van den Brink zijn inmiddels honderd gesprekken op ambtelijk niveau gevoerd met gemeenten. Daarnaast vonden bijna vijftig bestuurlijke gesprekken plaats.