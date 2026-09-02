'Wethouder geeft opvang Oekraïners uit handen na omstreden vakantiefoto'

Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek is niet langer verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hij legt die taak terug bij het college na ophef over een vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een kalasjnikov. Dat meldt Omroep Gelderland.

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De Nooijer maakte zijn besluit woensdagavond bekend tijdens een ingelast debat. De oppositiepartijen SDO, CU en CDA dienden een motie van wantrouwen tegen hem in.

De Nooijer bood tijdens het debat opnieuw excuses aan. Eerder had hij dat al schriftelijk gedaan. Naar eigen zeggen bezocht hij Transnistrië vanwege zijn interesse in het Sovjet-verleden en ging hij daar naar een schietbaan. Volgens hem was de foto niet bedoeld als politiek statement.

Transnistrië is een pro-Russische regio in Moldavië die zichzelf onafhankelijk heeft verklaard. De regio heeft nauwe banden met Rusland. De foto ligt extra gevoelig vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook andere taak ingeperkt

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing noemde de foto "zeer ongepast". De Nooijer mag als locoburgemeester ook geen uitreikingen meer doen of medailles uitgeven. Hij wil zijn overige werkzaamheden als wethouder voortzetten.