OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Wethouder Oldebroek poseert met kalasjnikov en pro-Russische vlag'

'Wethouder Oldebroek poseert met kalasjnikov en pro-Russische vlag'

Beleid

Vandaag, 20:26

Wethouder Tom de Nooijer van Christelijk Verbond Oldebroek is tijdens een reis naar Transnistrië gefotografeerd met een kalasjnikov. Op de foto staat hij bij de vlag van de pro-Russische regio. Dat meldt de Volkskrant. Na vragen van de krant verdwenen de beelden van Instagram.

De Nooijer reisde samen met Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere. Op het Instagramaccount van U. stonden meerdere beelden van hun reis door Transnistrië. Daarop was ook te zien hoe de twee schietoefeningen doen. U. werd in juni veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling waarbij discriminatie een rol speelde.

De wethouder noemt de reis privé en wil er verder niets over zeggen. De ChristenUnie en Sociaal en Duurzaam Oldebroek eisen opheldering.

Vluchtelingen in portefeuille

De kwestie ligt gevoelig omdat De Nooijer als wethouder verantwoordelijk is voor vluchtelingenopvang en asiel. In Oldebroek worden ook Oekraïners opgevangen.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.