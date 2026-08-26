'Wethouder Oldebroek poseert met kalasjnikov en pro-Russische vlag'

Wethouder Tom de Nooijer van Christelijk Verbond Oldebroek is tijdens een reis naar Transnistrië gefotografeerd met een kalasjnikov. Op de foto staat hij bij de vlag van de pro-Russische regio. Dat meldt de Volkskrant. Na vragen van de krant verdwenen de beelden van Instagram.

De Nooijer reisde samen met Marlon U., voormalig gemeenteraadskandidaat voor Forum voor Democratie in Almere. Op het Instagramaccount van U. stonden meerdere beelden van hun reis door Transnistrië. Daarop was ook te zien hoe de twee schietoefeningen doen. U. werd in juni veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens mishandeling waarbij discriminatie een rol speelde.

De wethouder noemt de reis privé en wil er verder niets over zeggen. De ChristenUnie en Sociaal en Duurzaam Oldebroek eisen opheldering.

Vluchtelingen in portefeuille

De kwestie ligt gevoelig omdat De Nooijer als wethouder verantwoordelijk is voor vluchtelingenopvang en asiel. In Oldebroek worden ook Oekraïners opgevangen.