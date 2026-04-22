Nepbrieven over opvang asielzoekers verspreid in Gelderse gemeenten

In Zaltbommel is een brief verspreid over de opvang van asielzoekers, die volgens de Gelderse gemeente nep zou zijn. In de brief staat dat de gemeenteraad heeft besloten om op korte termijn extra plekken te realiseren om asielzoekers op te vangen. "Dit is nepnieuws", aldus de gemeente. Ook buurgemeente Maasdriel meldde dinsdag dat daar een "feitelijk onjuist" bericht rondgaat over een asielopvang in het dorp Hedel.

De gemeente Zaltbommel laat weten dat er met inwoners en ondernemers wordt gesproken over een opvanglocatie, en dat er in juli waarschijnlijk een besluit over wordt genomen. Daarnaast meldde de gemeente woensdag melding te maken bij de politie.

'Onjuiste en misleidende informatie'

In Maasdriel kregen inwoners bericht dat minderjarige asielzoekers zouden worden opgevangen in een gebouw aan de straat Kronenburgpark in Hedel. "Het circulerende bericht bevat onjuiste en misleidende informatie en heeft geleid tot onrust onder inwoners en betrokkenen", aldus de gemeente.

In oktober vorig jaar werden ook nepberichten verspreid over de mogelijke komst van asielzoekers. Zo deden mensen in Valkenswaard zich voor als medewerkers van de gemeente om inwoners te informeren over het inrichten van opvangplekken. Ook in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen speelde een nepverhaal over de opvang van 450 asielzoekers in een supermarkt. In de Brabantse gemeente Eersel werd nieuws verspreid over de komst van een asielzoekerscentrum in de buurtschap De Hees, met een oproep om naar het gemeentehuis te gaan.