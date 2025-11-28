Eindelijk duidelijkheid: géén gaswinning onder Waddenzee bij Ternaard

Inwoners van Ternaard en omstreken zijn opgelucht nu duidelijk is dat er definitief géén gas wordt gewonnen onder de Waddenzee bij het Friese dorp. In het dorpshuis van het nabijgelegen Wierum maakte energieminister Sophie Hermans (VVD) vrijdagmiddag bekend dat de Staat een deal heeft gesloten met gaswinningsbedrijf NAM. Daarmee wordt het omstreden gaswinningsplan definitief ingetrokken.

Het nieuws werd ontvangen met applaus. "Het is nu duidelijk, dat is mooi", reageert een van de leden van de lokale werkgroep, die zich al jaren verzet tegen de plannen. Ook voorzitter Albert van der Ploeg is tevreden. Hij noemt vooral het contact met Hermans de afgelopen tijd waardevol: "Het is goed om samen in gesprek te zijn."

Buurtbewoners zetten zich al jaren in om de gaswinning tegen te houden, al in 2021 gingen honderden betogers de straat op. In de video boven dit artikel zie je hoe dat eraantoe ging.

Toekomst zeker

De Staat betaalt NAM 163 miljoen euro om het plan te laten vervallen. Volgens het ministerie van Klimaat en Groene Groei blijft daarvan netto ongeveer 40 miljoen euro over, nadat belastingen en afdrachten via staatsdeelnemer EBN zijn verrekend. De NAM, eigendom van Shell en ExxonMobil, trekt het gasveld nu officieel terug uit het verzoek. Hermans verzekerde de bewoners dat er ook in de toekomst geen gas gewonnen zal worden onder de Waddenzee: "Elk nieuw verzoek zal worden afgewezen, omdat dit in de wet is vastgelegd."

Met de deal komt een einde aan zes jaar onzekerheid. NAM vroeg destijds toestemming voor de gaswinning, en het kabinet had toen nog geen wettelijke basis om dat te weigeren. Sinds de wetswijziging van 2024, waarbij nieuwe gaswinning onder de Waddenzee werd verboden, moest Hermans met NAM onderhandelen over het intrekken van het oude verzoek. Met de overeenkomst tussen beide partijen is dat nu gelukt en kunnen bewoners opgelucht ademhalen.