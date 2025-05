Geen bewijs dat onschuldigen vastzitten door fout van justitie met namen

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat onschuldige burgers vastzitten door fouten met namen van verdachten. Dat zegt staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) via een woordvoerder. "Of er gevallen zijn waarin veroordeelden hun straf ontlopen kan ik op dit moment niet met zekerheid zeggen."

De Algemene Rekenkamer meldde woensdag dat de namen van verdachten in minimaal 867 zaken verkeerd zijn vastgelegd. In zeker 141 gevallen gaat het om ernstige zaken zoals levensdelicten of terrorisme. Ambtenaren hebben geen duidelijke instructies hoe ze hiermee moeten omgaan en zijn daardoor in "gewetensnood" gekomen.

De precieze omvang van het probleem wordt nog onderzocht. Dat is de "eerste prioriteit" van Struycken. Hij laat ook de gevolgen voor burgers in kaart brengen. De NSC-staatssecretaris spreekt van een "complex vraagstuk" dat veel werk kost om uit te zoeken.

Daarnaast werkt Struycken aan richtlijnen voor medewerkers van de Justitiële Informatiedienst (Justid), zodat zij weten wat ze moeten doen met foute namen. "Ook is er extra aandacht en ruimte voor medewerkers van Justid om voorkomende dilemma's te bespreken", aldus de staatssecretaris. "Zo hoop ik te voorkomen dat medewerkers nog in gewetensnood komen."

Nieuwe uitspraak nodig

Struycken kan nog niet zeggen wanneer de problemen verholpen zijn. In een deel van de gevallen is een nieuwe uitspraak van de rechter nodig. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.

De Rekenkamer meldt dat de problemen al meer dan tien jaar bekend waren en signaleert "onvermogen" bij Struycken en zijn voorgangers om hier iets aan te doen. De staatssecretaris zegt in januari te zijn geïnformeerd over de problemen, vanwege het onderzoek van de Rekenkamer.

