Justitie blundert: verdachten mogelijk niet bestraft door fouten in strafdossiers

De namen van verdachten zijn in honderden strafzaken verkeerd geregistreerd. Daardoor kunnen daders hun straf ontlopen, en lopen onschuldige burgers juist het risico ten onrechte veroordeeld te worden. Dat blijkt uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, gebaseerd op cijfers van de Justitiële Informatiedienst (Justid).

In maar liefst 867 zaken ging het mis met de registratie van verdachte namen. En het gaat niet om lichte vergrijpen: in zeker 141 van deze zaken is sprake van zware misdrijven, zoals zedenzaken en geweldsdelicten. De Rekenkamer spreekt van een "ernstige onvolkomenheid".

Volgens de onderzoekers zijn fouten ontstaan door onder meer identiteitsfraude en menselijke vergissingen bij het invoeren van gegevens. Wat het extra zorgelijk maakt: sinds 2012 is al onduidelijk hoe rechters om moeten gaan met veroordelingen die gebaseerd zijn op een foutieve naam.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Probleem groter dan gedacht

Het probleem is niet nieuw, maar wel groter geworden. De Rekenkamer telde dit jaar tien onvolkomenheden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, tegen slechts twee het jaar ervoor. De registratieproblemen worden als de ernstigste fout van allemaal aangemerkt.

Voor gewone burgers heeft dit forse gevolgen. Ze moeten vaak veel langer wachten op de afhandeling van hun zaak. En slachtoffers blijven in het ongewisse: één op de vijf wordt niet goed op de hoogte gehouden van het verloop van hun zaak, zo stellen de onderzoekers.

ANP