Faber moet bezuiniging VluchtelingenWerk voorlopig terugdraaien: 'Onbehoorlijk bestuur'

De bezuiniging van 21 miljoen euro die asielminister Marjolein Faber wilde doorvoeren voor VluchtelingenWerk, moet zij van de rechter voorlopig terugdraaien. De minister heeft de organisatie "geen redelijke termijn geboden om maatregelen te treffen om de subsidiewijziging op te vangen". Bovendien voldoet het subsidiebesluit "niet aan de wettelijke vereisten".

Eerder werd al duidelijk dat Faber haar wetsvoorstellen die tot een lagere instroom van asielzoekers zouden moeten leiden, niet wil aanpassen, zo is te zien in bovenstaande video.

Het oordeel van de rechter komt een dag nadat het kort geding had gediend in de rechtbank in Amsterdam. Faber moet VluchtelingenWerk tot eind april blijven subsidiëren zoals dat tot 2025 werd gedaan. De rechter wijst de minister er in haar uitspraak op dat de ontvanger van een subsidie "in ieder geval een redelijke termijn moet worden geboden om bepaalde zaken te regelen die het gevolg zijn van de subsidiewijziging, zoals het ontslaan van personeel". Daar heeft Faber niet aan voldaan, aldus de rechter.

'Onbehoorlijk bestuur'

Voor het juridisch begeleiden van asielzoekers rond hun asielaanvraag, kreeg VluchtelingenWerk in 2024 nog 34 miljoen euro. Dat budget bestond uit een begroot bedrag van ruim 12 miljoen euro, aangevuld met geld dat later werd betaald op basis van hoeveel asielzoekers de organisatie heeft geholpen. Dit lag de afgelopen jaren dusdanig veel hoger dan vooraf ingeschat, dat er zo'n 21 miljoen euro achteraf werd bijbetaald. Faber besloot vanaf 2025 niet meer dan het inbegrote bedrag van 13 miljoen euro te betalen.

VluchtelingenWerk maakte in de zomer al bezwaar tegen deze beslissing, maar stelde donderdag in de rechtbank dat de tekorten ervoor zouden zorgen dat er na maart ontslagen zouden moeten vallen. Met het krappe budget kan het de wettelijke taak die het voor de overheid uitvoert, niet goed doen. Andere organisaties moeten daarom taken gaan overnemen, maar het is nog altijd onduidelijk wie in de asielketen wat gaat doen. De hulporganisatie verweet de minister dan ook 'onbehoorlijk bestuur', en de rechter gaat daarin mee.

Hart van Nederland/ANP