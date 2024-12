Evenementen op losse schroeven door enorme politie-inzet NAVO-top: 'Rampzalig'

De politie zet 27.000 medewerkers in tijdens de NAVO-top in juni in Den Haag. Dat is bijna de helft van al het politiepersoneel. Dit zorgt voor tekorten in de rest van het land, wat evenementenorganisaties ongerust maakt. Kunnen festivals, kermissen en wielerrondes volgend jaar nog wel doorgaan?

De politie streeft ernaar om zoveel mogelijk bestaande evenementen gewoon door te laten gaan. Toch heeft ze afgelopen zomer burgemeesters opgeroepen om rond de top zo min mogelijk evenementen te organiseren, omdat er minder politiemensen beschikbaar zullen zijn.

Wielerrondes de dupe

Vooral wielerrondes komen hierdoor in de problemen, omdat deze evenementen directe politiebegeleiding vereisen. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) uit haar zorgen. De politie kan namelijk geen toezeggingen doen over begeleiding bij wielerwedstrijden in de periode van 1 januari tot 31 augustus volgend jaar. "Dat valt rauw op ons dak," zegt Roy Schriemer van de KNWU tegen Hart van Nederland.

De Arno Wallaard Memorial is een van de rondes die op losse schroeven staat. "Zoals het er nu naar uitziet, kan het evenement niet doorgaan," zegt een teleurgestelde Arno van der Veen. Zonder de twintig politiemotoren die normaal gesproken voor begeleiding zorgen, mag het parcours niet gebruikt worden. "Het is zo zonde dat we ons mooie evenement misschien wel moeten afblazen."

Deadline

De organisatie zoekt naar alternatieven om de wedstrijd toch door te laten gaan. "Dat is erg lastig door de wetgeving die er is," legt Van der Veen uit. De wielerronde staat gepland voor halverwege april. "Maar als we voor 1 maart geen duidelijkheid hebben, kunnen we het simpelweg niet door laten gaan," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Ondanks de onzekerheid hoopt Van der Veen op een goede afloop. "Is het niet voor ons, dan wel voor de wielrenners. Wij zijn namelijk niet de enige ronde die onzeker is, dus als het tegenzit, valt er voor hen volgend jaar erg weinig te fietsen."