Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gasprijzen met meer dan 20 procent gestegen door winterweer van afgelopen tijd

Gasprijzen met meer dan 20 procent gestegen door winterweer van afgelopen tijd

Beleid

Vandaag, 13:15 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De gasprijs is in een week tijd met meer dan 20 procent gestegen. Dat is het gevolg van de lage temperaturen in delen van Europa en de spanningen in Iran.

Vrijdagmiddag ligt de gasprijs op ongeveer 34,70 euro per megawattuur. Dat is ruim 20 procent meer dan aan het begin van deze week. Maandag lag de prijs nog op 28 euro per megawattuur. Het gaat om de scherpste prijsstijging sinds oktober 2023.

Wel ligt de gasprijs nog ver onder het niveau van februari vorig jaar, toen de prijs piekte op meer dan 50 euro per megawattuur.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in onderstaande video te zien is:

Portemonnee of milieu? Steeds meer mensen kiezen voor houtkachel door torenhoge gasprijzen
2:06

Portemonnee of milieu? Steeds meer mensen kiezen voor houtkachel door torenhoge gasprijzen

Ondergrondse gasvoorraden

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn volgens het Nationale Energiedashboard voor 37,8 procent gevuld. In december lag dat percentage nog rond de 60 procent. De Europese gasreserves staan op 52 procent, een stuk lager dan het seizoensgemiddelde van 67 procent. Dat komt door het koude weer van de afgelopen weken, maar ook door de spanningen in Iran, een belangrijke gasleverancier voor Turkije.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Gasprijs piekt door kou en spanningen: stijgende energiekosten op komst
Gasprijs piekt door kou en spanningen: stijgende energiekosten op komst
Maandelijkse gasrekening vanaf 2026 bijna twee tientjes duurder door 'groen gas'
Maandelijkse gasrekening vanaf 2026 bijna twee tientjes duurder door 'groen gas'
Gasprijs daalt naar niveau van begin dit jaar
Gasprijs daalt naar niveau van begin dit jaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.