Gasprijzen met meer dan 20 procent gestegen door winterweer van afgelopen tijd

De gasprijs is in een week tijd met meer dan 20 procent gestegen. Dat is het gevolg van de lage temperaturen in delen van Europa en de spanningen in Iran.

Vrijdagmiddag ligt de gasprijs op ongeveer 34,70 euro per megawattuur. Dat is ruim 20 procent meer dan aan het begin van deze week. Maandag lag de prijs nog op 28 euro per megawattuur. Het gaat om de scherpste prijsstijging sinds oktober 2023.

Wel ligt de gasprijs nog ver onder het niveau van februari vorig jaar, toen de prijs piekte op meer dan 50 euro per megawattuur.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in onderstaande video te zien is:

2:06 Portemonnee of milieu? Steeds meer mensen kiezen voor houtkachel door torenhoge gasprijzen

Ondergrondse gasvoorraden

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn volgens het Nationale Energiedashboard voor 37,8 procent gevuld. In december lag dat percentage nog rond de 60 procent. De Europese gasreserves staan op 52 procent, een stuk lager dan het seizoensgemiddelde van 67 procent. Dat komt door het koude weer van de afgelopen weken, maar ook door de spanningen in Iran, een belangrijke gasleverancier voor Turkije.