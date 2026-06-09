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Esmah Lahlah kritisch op politiek Den Haag in afscheidsbrief

Beleid

Vandaag, 18:21

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Esmah Lahlah (PRO) heeft in de Tweede Kamer gezien hoe snel mensen worden beoordeeld op wie ze zijn in plaats van op wat ze doen. Dat liet ze weten tijdens haar afscheid van de Kamer. Lahlah wordt wethouder in Amsterdam.

"Hoe sommige mensen telkens opnieuw moeten bewijzen dat ze hier thuishoren, terwijl anderen vanzelfsprekend het voordeel van de twijfel krijgen. Hoe gemakkelijk mensen worden teruggebracht tot een beeld, een frame of een etiket", vervolgde Lahlah.

In de bovenstaande video licht Lahlah haar vertrek toe aan de media.

Selectief oordeel

Zij benadrukte in haar afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Thom van Campen, dat kritiek bij de politiek hoort, maar dat het haar "zorgen baart hoe selectief ons oordeel soms is. Niet alleen in de politiek, maar ook daarbuiten".

Een democratie heeft volgens het afzwaaiende Kamerlid mensen nodig met verschillende ervaringen, perspectieven en verhalen. "Niet alleen aan de voordeur, maar ook wanneer zij eenmaal binnen zijn." Juist daarom gelooft Lahlah in "politiek die dicht bij mensen staat" en kiest ze weer voor de lokale politiek.

Gemengde gevoelens

Lahlah werd ook toegesproken door Van Campen. Hij sprak van een "mooie stap" voor Lahlah zelf. "Tegelijkertijd roept een tussentijds vertrek uit de Kamer onvermijdelijk gemengde gevoelens op. Met name in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek onder grote druk staat, is het afmaken van de periode waarvoor men is gekozen van grote waarde", aldus de Kamervoorzitter. "Wij troosten ons daarom met de wetenschap dat jouw kennis en ervaring behouden blijven voor de publieke zaak."

Door ANP

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