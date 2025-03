Erasmus Universiteit verklaart scriptie staatssecretaris Maeijer ongeldig

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft besloten het masterdiploma van staatssecretaris Vicky Maeijer (PVV) in te trekken. De examencommissie oordeelde dat haar scriptie niet geldig is vanwege plagiaat. Maeijer zegt diep teleurgesteld te zijn. "Dit is een enorme klap voor mij persoonlijk."

Het plagiaatonderzoek naar Maeijer begon eind vorig jaar, nadat BNR meldde dat haar scriptie voor een groot deel uit gekopieerde teksten zou bestaan. Uit analyse met plagiaatsoftware bleek dat 56 procent van de tekst overeenkwam met andere bronnen. De Erasmus Universiteit kondigde aan de zaak grondig te onderzoeken, waarna de examencommissie nu tot het besluit is gekomen om haar scriptie ongeldig te verklaren en haar diploma in te trekken.

In een verklaring laat Maeijer weten het besluit als een zware klap te ervaren. “Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond, maar naar nu blijkt daarbij grote fouten gemaakt. Dat neem ik mijzelf zeer kwalijk en had nooit mogen gebeuren.” Ze krijgt de mogelijkheid om een nieuwe scriptie te schrijven, waar ze gebruik van wil maken. “De kans om een nieuwe scriptie te schrijven grijp ik met beide handen aan,” aldus de staatssecretaris.

Politieke gevolgen

Het is nog onduidelijk wat de politieke gevolgen zijn van het intrekken van haar diploma. Haar partij, de PVV, heeft nog niet gereageerd op het besluit van de universiteit. Eerder gaf Maeijer al aan “ontzettend geschrokken” te zijn van de aantijgingen en erkende ze dat ze mogelijk fouten had gemaakt bij het schrijven van haar scriptie.