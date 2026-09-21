Ouders betalen straks iets meer voor bijna gratis kinderopvang

De eigen bijdrage die ouders moeten betalen voor de bijna gratis kinderopvang wordt per 2029 iets hoger, laat het kabinet weten. In plaats van de eerder genoemde 96 procent, gaat de staat nu 95,6 procent van de kinderopvang vergoeden.

De reden voor de iets hogere eigen bijdrage is het feit dat de uitvoering van het nieuwe stelsel en het toezicht hierop duurder uitpakken dan vooraf werd gedacht.

Kinderopvangtoeslag verleden tijd

Het nieuwe systeem - met de regeling voor de bijna gratis kinderopvang - moet het oude systeem met kinderopvangtoeslag vervangen. In het huidige systeem krijgen ouders, afhankelijk van hun inkomen, een maandelijkse toeslag waarmee zij kinderopvangzorg kunnen inkopen. Het nieuwe stelsel werkt dus niet met een toeslag en kost het kabinet ongeveer 60 miljoen euro meer per jaar.

Hiermee hoopt het kabinet de kinderopvang zo goed als gratis te maken in de toekomst, zodat Nederlandse ouders worden gestimuleerd om meer te gaan werken. Ook deze vergoeding is nivellerend: wie meer verdient, moet een groter deel zelf betalen.

Wet wordt nog politiek gekeurd

Het wetsvoorstel voor deze nieuwe manier van het financieren van kinderopvang wordt nu juridisch bekeken door de Raad van State. Daarna moet de wet nog door de Eerste en Tweede Kamer.