'Drinkwater moet duurder worden' volgens belangrijk adviesorgaan van overheid

Beleid

Vandaag, 11:29

Drinkwater in Nederland moet mogelijk duurder worden. Dat adviseert een belangrijk adviesorgaan van de overheid. Volgens dit orgaan is water nu relatief goedkoop en kan een hogere prijs helpen om verspilling te verminderen en ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties voldoende drinkwater hebben. Dat meldt RTL Z.

Gemiddeld gebruikt een Nederlander zo’n 128 liter water per dag, bijvoorbeeld voor douchen, het doorspoelen van de wc en het gebruik van de wasmachine. Dat verbruik ligt relatief hoog in vergelijking met andere landen.

Waterbedrijf Vitens waarschuwt dat het steeds moeilijker wordt om aan de groeiende vraag naar drinkwater te voldoen, zoals te zien in de video bovenaan het artikel.

Te goedkoop

Ook het lage tarief speelt volgens het adviesorgaan een rol. Zo kost het vullen van een opblaaszwembad vaak slechts enkele euro’s. Volgens hen geeft de huidige prijs te weinig prikkel om zuinig met water om te gaan. Daarom zou de overheid meer regie moeten nemen en mogelijk de prijs van drinkwater moeten aanpassen.

