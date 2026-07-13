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Relschoppers coronarellen hoeven uitgekeerde schade niet terug te betalen

Beleid

Vandaag, 12:22

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De relschoppers die tijdens de coronarellen in 2021 voor honderdduizenden euro's schade aanrichtten, hoeven de door de Staat uitgekeerde schade niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid David van Weel in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het verhalen van de schade te ingewikkeld en te kostbaar. De operatie zou de Staat minimaal 50.000 euro kosten, terwijl het gaat om een schadebedrag van 228.150 euro dat eerder aan getroffen ondernemers is uitgekeerd.

Eerder werd een steunfonds opgericht voor onverzekerde schade door de coronarellen, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Proef niet succesvol

Kort na de rellen vergoedde de Staat de schade aan gedupeerde ondernemers. Daarna werd geprobeerd de kosten alsnog te verhalen op de relschoppers. Een proef van het Openbaar Ministerie om de schade aan individuele verdachten te koppelen, bleek echter niet succesvol.

Van Weel noemt de terugvordering een "complexe" en "tijdrovende" operatie. Daarmee komt hij terug op de eerdere wens van zowel het kabinet als de Tweede Kamer om relschoppers zelf voor de schade te laten opdraaien.

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Avondklokrellen

Gemeenten blijven de schade wel verhalen op individuele daders. Zo probeert de gemeente Eindhoven nog altijd een deel van de schade terug te krijgen van relschoppers die betrokken waren bij de avondklokrellen op 24 januari 2021. Enkele verdachten hebben inmiddels geschikt, tegen anderen lopen nog rechtszaken.

Tijdens de avondklokrellen in Eindhoven liep de situatie volledig uit de hand. Winkels werden geplunderd, ruiten van het station sneuvelden, een auto werd in brand gestoken en de politie werd belaagd. Eerder kreeg een 36-jarige Eindhovenaar een schadevergoeding van bijna 80.000 euro opgelegd voor de vernielingen aan station Eindhoven.

Door Redactie Hart van Nederland

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