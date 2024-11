Controles bij Nederlandse grens beginnen volgende maand

De Koninklijke Marechaussee begint maandag 9 december met de eerder door het kabinet aangekondigde grenscontroles, meldt asielminister Marjolein Faber. Het gaat om een tijdelijke maatregel van zes maanden tegen "irreguliere migratie en migrantensmokkel".

De bewindsvrouw zegt dat forenzen en het economische verkeer "zo min mogelijk worden gehinderd", zonder te melden hoe. Hierover is volgens Faber contact met de grensregio's.

Het plan is om op luchthavens alleen grenscontroles uit te voeren op specifieke vluchten "waarbij risico bestaat voor irreguliere migratie of grensoverschrijdende criminaliteit".

Geen extra geld

Om de grenscontroles uit te voeren, krijgt de Koninklijke Marechaussee geen extra geld of personeel toegewezen. Het aantal controles zal geleidelijk worden opgebouwd. Dat is volgens Faber afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de marechaussee.

De bewindsvrouw heeft de Europese Commissie, de Raad van Ministers, de EU-lidstaten en het Europees Parlement geïnformeerd over het plan. Dat moet vier weken van tevoren gebeuren, schrijft Europese wetgeving voor.

Asielnoodwet

In het hoofdlijnenakkoord hebben PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken om grenscontroles uit te voeren. In de afgelopen maand door de coalitiepartijen afgesloten asieldeal is afgesproken om daar dit jaar nog mee te beginnen. In deze serie afspraken ging de asielnoodwet die de PVV zo graag wilde van tafel, omdat NSC hier moeite mee had. In ruil daarvoor eiste PVV wel een aantal strengere of versneld uitgevoerde maatregelen, waaronder de grenscontroles.

ANP