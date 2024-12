Kabinet zwicht: langstudeerboete lijkt te verdwijnen, studenten voorzichtig positief

De coalitie heeft een opvallend voorstel gedaan aan een groep oppositiepartijen om de langstudeerboete af te schaffen. Ook de bezuinigingen op de maatschappelijke diensttijd worden grotendeels teruggedraaid, melden ingewijden naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het plan werd woensdagmiddag besproken met partijleiders van D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21.

De oppositiepartijen laten woensdagmiddag nog niet veel los of ze blij zijn met het nieuwe voorstel van de coalitie. In de bovenstaande video lichten Jetten (D66) en Bontebal (CDA) dit toe.

Anderhalve week geleden eiste de oppositie om 1,3 miljard van de circa 2 miljard euro aan bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug te draaien. Anders dreigden de oppositiepartijen tegen de onderwijsbegroting te stemmen in de Eerste Kamer, waardoor deze zou sneuvelen. Met het coalitievoorstel begin deze week om een streep te zetten door 363 miljoen euro aan bezuinigingen stemden de oppositiepartijen niet in. In het laatste 'eindbod' - in de woorden van de coalitie - wordt 650 miljoen euro van de bezuinigingen teruggedraaid.

De oppositiepartijen hebben nog niet gehoord hoe de coalitie deze teruggedraaide bezuinigingen wil betalen, zei JA21-leider Joost Eerdmans na afloop van het overleg.

Afspraken hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken om de maatschappelijke diensttijd te beëindigen en daarmee 200 miljoen euro te bezuinigen. De coalitie stelt nu voor om 110 miljoen euro hiervoor over te houden. De christelijke partijen hechten veel waarde aan dit overheidsprogramma om jongeren vrijwilligerswerk te laten doen.

De coalitie stelt daarnaast voor om 100 miljoen euro minder te bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek en 50 miljoen op beurzen voor startende wetenschappers. Het geldpotje om lesgeven in de Randstad aantrekkelijker te maken door leraren meer te betalen, blijft grotendeels overeind. Hier wordt niet 70 miljoen euro, maar 23 miljoen euro op bezuinigd.

'Het echte gevecht moet nog beginnen'

Veel studenten zijn opgelucht dat het kabinet de langstudeerboete inderdaad lijkt in te trekken. "Het hangt kwetsbare studenten als een molensteen om de nek. Maar het echte gevecht is nog niet gewonnen", zegt voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zegt dat het als een overwinning voelt, "studenten kunnen nu weer gaan studeren zonder angst voor een boete."

Het kabinet wilde dat studenten 3000 euro per jaar extra zouden betalen wanneer ze meer dan een jaar langer over hun studie doen dan de bedoeling is. Studenten en onderwijsinstellingen hebben daar meerdere keren tegen gedemonstreerd. Ingewijden bevestigen dat de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC nu hebben voorgesteld om de zogenoemde langstudeerboete te schrappen. Dat hebben ze voorgelegd aan de oppositiepartijen waarmee ze onderhandelen over de onderwijsbegroting, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21.

Hart van Nederland / ANP