CDA wil rekening sturen: wie veel politie vraagt, moet meebetalen

Organisaties die structureel veel politiecapaciteit vragen, zouden daar mogelijk voor moeten gaan betalen. Dat vindt het CDA. In een debat in de Tweede Kamer riep CDA-Kamerlid Jeltje Straatman het kabinet op om dat idee te onderzoeken. Aanleiding is het groeiende tekort bij de politie, dat dit jaar al oploopt tot 46 miljoen euro.

"Disproportionele inzet van politiecapaciteit heeft een prijs", zei Straatman tijdens het debat. Volgens haar gaat er nu veel politiecapaciteit op aan onder meer voetbalwedstrijden en grote festivals. De vraag is volgens het CDA of organisatoren daar niet een grotere verantwoordelijkheid in moeten nemen.

De Belgische club KRC Genk vond het optreden van de politie tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht disproportioneel:

0:43 Tientallen fans KRC Genk door beveiliging gebroken

Zorgen over hellend vlak

Niet iedereen is enthousiast over het voorstel. SP-Kamerlid Sarah Dobbe waarschuwde voor een risico. "De beveiliging is dan voor degenen die het kunnen betalen", zei zij. Straatman weersprak dat. "Dat betekent absoluut niet dat je het privatiseert", reageerde ze. Volgens haar blijft de politie een publieke taak houden.

Ook kwam de vraag op of het idee gevolgen kan hebben voor demonstraties. Ingrid Coenradie van JA21 vroeg of het CDA dan ook denkt aan acties van Extinction Rebellion, die regelmatig snelwegen blokkeren. Straatman antwoordde dat demonstreren een grondrecht is. "Daar kun je niet direct een financieel plaatje aan hangen." Wel vindt zij dat mensen die het demonstratierecht "misbruiken" en schade veroorzaken, daarvoor moeten betalen.

Politiebudget onder druk

Het debat stond grotendeels in het teken van geld. De politie kampt dit jaar met een tekort van 46 miljoen euro. Richting 2030 kan dat oplopen tot ongeveer 350 miljoen euro per jaar. Kamerlid Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA diende een voorstel in om dit jaar 46 miljoen euro extra vrij te maken voor de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Dat geld wil zij halen uit een pot met zogenoemd onverdeeld geld, die anders ook kan worden gebruikt voor hogere politielonen. Of dat voorstel een meerderheid krijgt, is onzeker. "Het amendement-Mutluer doorkruist waar we nu aan de formatietafel mee bezig zijn", zei D66-Kamerlid Hanneke van der Werf.

VVD en CDA, die samen met D66 onderhandelen over een nieuw kabinet, zeggen dat eventuele bezuinigingen de slagkracht van de politie niet mogen raken. Extra geld toezeggen deden ze niet. VVD'er Ingrid Michon-Derkzen zei: "Het budget is voldoende voor de operationele sterkte."