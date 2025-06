'Broodnodige uitbreiding leger kan niet vanwege stikstofregels'

Recente gerechtelijke uitspraken over stikstof maken het moeilijk voor Defensie om te oefenen, het aantal oefenlocaties uit te breiden of de gebouwen van de krijgsmacht te onderhouden. Dat staat in een onderzoek naar de impact door TNO, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Bij het maken van plannen voor de toekomst had Defensie gerekend op het gebruik van ongebruikte stikstofruimte, dat heet intern salderen. Dat mag sinds een uitspraak van de Raad van State van december 2024 niet meer. Daardoor krijgen militaire projecten nu moeilijk of zelfs geen vergunning. Bij schietoefeningen of verplaatsen van materieel komt stikstof vrij, dat schadelijk is voor de natuur. Veel defensielocaties liggen in of in de buurt van gevoelige natuur.

Defensie wil juist groeien. Het ministerie wil voorbereid zijn op een grootschalig conflict. Het krijgt sinds de Russische inval in Oekraïne veel meer geld. De krijgsmacht zou moeten groeien naar 100.000 man en veel meer gaan oefenen, ook op veel nieuwe locaties.

Handen in het vuur voor veiligheid

Het grote probleem is volgens demissionair staatssecretaris Tuinman dat vergunningen niet meer dreigen te worden verstrekt, terwijl defensie relatief weinig stikstof uitstoot. "De vergunningverlening moet worden losgetrokken, we hebben voor onze veiligheid geen keuze." Tuinman luidt de noodklok. "Ik steek mijn handen niet in het vuur voor onze veiligheid als we niet kunnen oefenen."

De problemen bij Defensie staan niet op zichzelf. Ook snelwegprojecten, woningbouw, landbouw, de uitbreiding van het energienet en het bedrijfsleven merken de knellende gevolgen van de voortdurende stikstofcrisis.

Hart van Nederland/ANP