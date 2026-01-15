Brekelmans biedt persoonlijk excuses aan voor bombardement Irak

Minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) heeft in het Iraakse Hawija persoonlijk excuses aangeboden voor het bombardement op de stad in 2015. Dat heeft het ministerie van Defensie donderdag laten weten. Bij de luchtaanval op een bommenfabriek van terreurgroep IS kwamen destijds tientallen mensen om het leven.

"Namens de Nederlandse regering heb ik in Hawija persoonlijk excuses aangeboden dat er bij de luchtaanval in 2015 tijdens de oorlog tegen ISIS onbedoeld burgerslachtoffers zijn gevallen. Het bezoek van vandaag aan de plek waar zoveel leed heeft plaatsgevonden, heeft mij diep geraakt. Niet alleen als minister, maar ook als mens. Aan de families die dierbaren hebben verloren, betuig ik mijn diepste medeleven", aldus de minister.

Lees ook: Minister Brekelmans wil persoonlijk excuses aanbieden aan nabestaanden in Hawija

Brekelmans kondigde vorig jaar mei aan af te zullen reizen naar Hawija om excuses aan te bieden. Dat was nadat het rapport van de commissie-Sorgdrager was verschenen. De commissie deed onderzoek naar de aanval met een Nederlandse F-16 en concludeerde dat Nederland bewust risico's heeft genomen bij de aanval op de stad. Volgens Defensie was de aanval wel rechtmatig.

Explosief materiaal

Het doelwit van de aanval was een werkplaats van de terreurgroep. Daar bleek veel meer explosief materiaal opgeslagen dan verwacht. Door de explosies werd een groot deel van de buurt rond de werkplaats verwoest. Hoeveel mensen er precies bij omkwamen is nog steeds niet duidelijk. Een dag na de aanval werd al over zeker zeventig doden gesproken. De Tweede Kamer hoorde pas jaren later over de aanval.

Defensie heeft 14 miljoen euro uitgetrokken voor compensatie van de stad. Gedupeerden van de aanval hebben een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De aanval was onrechtmatig, menen zij. De zaak loopt nog.