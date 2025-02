Boetes niet betaald? Taakstraf als nieuw alternatief

D66-Kamerlid Joost Sneller wil dat mensen die hun boete niet betalen, in plaats van een gevangenisstraf, een taakstraf kunnen krijgen. Dit staat in een amendement dat hij van plan is in te dienen. Een woordvoerder van D66 bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat ook de VVD, NSC en CDA het voorstel ondersteunen. GroenLinks-PvdA, via Songül Mutluer, steunt het plan eveneens, waardoor er inmiddels een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de wetswijziging.

Op dit moment bepaalt de wet dat mensen die hun boete niet betalen, een vervangende hechtenis opgelegd krijgen. Sneller vindt dit zowel kostbaar als ineffectief: "Mensen die hun boete niet kunnen betalen, hebben vaak al genoeg problemen, en een celstraf maakt die alleen maar groter." Hij wijst ook op de overbevolking in de gevangenissen.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

240 uur

Volgens het voorstel zou een rechter voor elke 25 euro boete maximaal een uur taakstraf kunnen opleggen, met een maximum van 240 uur voor de langste vervangende taakstraf. Dit voorstel is echter nog niet definitief.

ANP