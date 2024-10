BBB wil 'dorpsgevoel' terugbrengen in Amsterdamse politiek: 'Geen kattenpis!’

"Het dorpsgevoel moet terug in Amsterdam", met die woorden laat Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) weten dat haar partij mee gaat doen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. En de hoofdstad is niet de enige gemeente waar de partij in de gemeenteraad wil komen.

Dit besluit is genomen na een positieve uitkomst van een enquête onder Amsterdammers. Het verenigingsbestuur van de BBB heeft daarop groen licht gegeven om deel te nemen, zo laat de partij maandag weten.

'Geen kattenpis'

Landelijk leider Caroline van der Plas is enthousiast over de plannen. Maar in een interview met de Telegraaf is ze ook realistisch: "We verwachten niet dat we hier een meerderheid gaan halen." Ze wil wel ’een stevige lijst’ neerzetten: "Het is geen kattenpis om in Amsterdam mee te doen. En als je gekozen wordt, moet je in de raad echt goede, stevige mensen hebben. Alles wat hier speelt is andere koek dan wat je in een dorp hebt."

Ze benadrukt dat de BBB staat voor zowel boeren als burgers. "We willen het gezonde verstand terugbrengen in de lokale politiek. De 'gewone' Amsterdammer krijgt vaak niet de kans om gehoord te worden en daar willen we verandering in brengen," zegt Van der Plas.

Samenstellen kieslijst

Hoeveel gemeenten de BBB precies zal vertegenwoordigen tijdens de verkiezingen, is nog onduidelijk. "We zijn nog bezig met het samenstellen van de kieslijsten. Die zullen later definitief worden vastgesteld," aldus een verklaring van de partij.