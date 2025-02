Boer moet wijken voor hoogste bieder: einde aan 200 jaar geschiedenis

De familie De Willigen moet stoppen met hun biologische boerderij in de Boterhuispolder bij Leiden. De gemeente Teylingen verhuurt de 36 hectare pachtgrond, die het bedrijf sinds 2014 gebruikt, aan een andere partij. Dit betekent het einde van de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder en een forse klap voor natuurinclusieve landbouw in het gebied.

Het pachtcontract liep af op 31 december 2024 en de gemeente koos ervoor de grond aan de hoogste bieder, een gangbare melkveehouderij, te verhuren. Hierdoor blijft slechts vijf hectare over, te weinig voor de 85 Lakenvelder koeien. De familie moet haar veestapel verkopen of afvoeren, midden in het kalverseizoen.

Boer Fernand De Willigen noemt dit een klap voor duurzame landbouw en biodiversiteit. "Onze boerderij is al meer dan 200 jaar een pachtboerderij. Elf jaar geleden namen wij het over en begonnen we met projecten voor recreatie en weidevogelbeheer. Ondanks onze inspanningen koos de gemeente toch voor financieel gewin."

Verontwaardiging is groot

De boerderij droeg bij aan natuurbeheer en een recordaantal gruttoparen in de polder. De keuze voor de hoogste bieder levert de gemeente jaarlijks 20.000 euro extra op, maar zet een streep door duurzame initiatieven. Ook andere boeren, zoals Joost van Schie van boerderij De Eenzaamheid en de familie Mul van Boerderij Boterhuys, zien hun plannen voor duurzame landbouw in gevaar komen. Hun gezamenlijke initiatief ‘Land van Wei & Water’ dreigt te verdwijnen.

De familie heeft nog twee weken om bezwaar te maken, maar de uitkomst is onzeker. Ondertussen roept ze sympathisanten op om steun te betuigen.