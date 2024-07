Boa's gaan undercover in drie steden om straatintimidatie aan te pakken

Mensen op straat nafluiten, tegen ze sissen of andere vormen van straatintimidatie zijn vanaf nu verboden. In Rotterdam, Utrecht en Arnhem begint maandag een proef om dergelijke straatintimidatie ook daadwerkelijk aan te pakken.

In de steden gaan speciaal opgeleide boa's de straat op om undercover het sissen en naroepen waar te nemen en op te treden. Dat doen ze vooral op de plaatsen die daarvoor berucht zijn.

'Uitdaging'

"Natuurlijk wordt handhaven een hele uitdaging", weet wethouder Vincent Karremans (handhaving) van Rotterdam. "Het gaat immers vaak om subtiele uitingen en gedragingen die in een split-second plaatsvinden en die moeten op heterdaad worden waargenomen."

Rotterdam heeft een voortrekkersrol genomen in de strijd tegen straatintimidatie. Eerder nam de gemeente al een bepaling in de algemene plaatselijke verordeningen (APV) op om het fenomeen tegen te gaan. De rechter verbood de inzet van undercover-boa's echter, omdat daarvoor geen wettelijke grond was. Nu straatintimidatie strafbaar is gesteld, komt daar verandering in.

ANP