Boa's buitengebied op pad met wapen én hond als het aan de Tweede Kamer ligt

Beleid

Vandaag, 17:10

De Tweede Kamer wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die toezicht houden op buitengebieden zowel een diensthond als een dienstwapen mogen hebben. Momenteel kan dat niet.

Indiener van het plan, Claire Martens van de VVD, schrijft dat het momenteel zo is dat deze zogenoemde groene boa's bij aanvraag van een vuurwapen hun diensthond moeten inleveren.

Een ander voorstel van Martens, dat het kabinet opdraagt om ervoor te zorgen dat groene boa's op meldingen af kunnen gaan en hulp mogen verlenen bij ongelukken of reanimaties totdat de hulpdiensten er zijn, werd dinsdag aangenomen.

PTSS

Momenteel is dat geen formele taak van een groene boa, terwijl zij "slecht begaanbare natuurgebieden als geen ander kennen en vaak al in natuurgebieden aanwezig zijn", aldus het VVD-Kamerlid.

Ook een oproep van het CDA en GroenLinks-PvdA aan het kabinet om ervoor te zorgen dat PTSS landelijk wordt erkend als beroepsgerelateerde aandoening voor boa's, kon op steun uit de Kamer rekenen.

Door ANP

