Bloemenverbod verwelkt na ophef: toch weer boeket als bedankje in Zutphen

De gemeente Zutphen heeft het omstreden verbod op het geven van bloemen bij speciale gelegenheden teruggedraaid, schrijft De Telegraaf. Het besluit, dat vorig jaar werd genomen om duurzaamheidsoverwegingen, leidde tot zoveel commotie dat de gemeente nu heeft besloten de bloemen weer toe te staan. Inwoners die bijvoorbeeld hun honderdste verjaardag vieren of een zestigjarig huwelijk hebben, kunnen voortaan weer een boeket als felicitatie ontvangen.

Het bloemenverbod werd vorig jaar ingevoerd na een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD). De partij stelde dat bloemen niet duurzaam genoeg waren, mede vanwege een gemiddelde uitstoot van vier kilo CO2 per boeket. Hierdoor moesten inwoners van Zutphen het zonder bloemen doen bij feestelijke gelegenheden.

Woede bij bloemisten

Het besluit stuitte op veel weerstand, vooral onder bloemisten. Zo uitte bloemist Josepha Liefers destijds haar onbegrip over de maatregel, aan Hart van Nederland, zoals je ziet in bovenstaande video. Ze wees erop dat veel bloemisten keurmerken hebben en duurzame bloemen verkopen. Daarnaast vreesde ze dat andere gemeenten en organisaties het voorbeeld van Zutphen zouden volgen, met negatieve gevolgen voor de sector.

Niet alleen bloemisten, maar ook veel inwoners reageerden verontwaardigd op het verbod. Zij zagen het als een extreme vorm van betutteling en wezen erop dat er veel andere vervuilende producten zijn. De emoties liepen zo hoog op dat enkele raadsleden zelfs bedreigd werden.

Nieuwe motie

Na interne discussies en een nieuwe motie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld is het verbod nu opgeheven. Wel is er een compromis: bloemen mogen alleen nog uitgedeeld worden als ze biologisch geteeld zijn. De gemeenteraad erkent dat veel inwoners zich niet in het eerdere besluit herkenden.