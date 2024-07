Blijft de haringkar in Amsterdam? Nieuwe eis jaagt familiebedrijven stad uit

Het is momenteel een spannende tijd voor vishandelaren in Amsterdam. De vishandel in de hoofdstad kan zomaar in 10 jaar verdwijnen. Door een nieuw vergunningsstelsel worden vergunningen van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd gezet. Vishandelaren die al van generatie op generatie bestaan vrezen voor hun bestaan. Ook de bekendste viskraam van familie Stubbe.

"Ik schrok mij kapot", zegt Sylvia Stubbe. Haar familiezaak is al generaties lang een begrip in de stad en wordt voor haar gevoel nu afgepakt. "Mijn opa is met deze viskraam begonnen in 1967, eerst in de Jordaan. Sommige families zijn al generaties lang vaste klant. Ik ben er zelf mee opgegroeid en wat er nu gebeurt, is verschrikkelijk. Alles wordt kapot gemaakt."

Het zit namelijk zo: de regels voor het verstrekken van staanplaatsvergunningen gaan veranderen. De vergunningen voor onbepaalde tijd worden aangepast naar bepaalde tijd. Dan komt de vergunning vrij en kan die via een loting aan een ondernemer gegeven worden. "In de meeste gevallen is de looptijd van nieuwe vergunningen 10 jaar, zodat de vergunninghouder een reële terugverdientijd van investeringen heeft", staat in het persbericht van de gemeente Amsterdam.

Brief

De plannen komen niet totaal uit de lucht vallen. "Het zat er al heel lang aan te komen, maar nu krijgen we ineens een brief van de gemeente", vertelt Sylvia. "Er komen ook allemaal vaste klanten naar me toe die het niet kunnen geloven, ze willen actie voor me gaan voeren. Dat wil ik zelf ook wel gaan doen, maar wat dan weet ik nog niet."

Sylvia is daarin niet de enige. Meer vishandelaren hebben aan de bel getrokken bij de brancheorganisatie CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel). "Het is allemaal nog niet definitief en die 'looptijd' van 10 jaar nemen we ook nog zeker onder de loep", zegt voorzitter Louise Wesselius. "Het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken."